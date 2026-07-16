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        Gerzeli judocular Avrupa Kupası'ndan 2 madalya ile döndü

        Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda mücadele eden Gerzeli sporcular, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Gerzeli judocular Avrupa Kupası'ndan 2 madalya ile döndü

        Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda mücadele eden Gerzeli sporcular, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.


        Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan, 11-12 Temmuz'da yapılan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'na Gerzeli sporcular da katıldı.


        Turnuvada milli takım formasıyla tatamiye çıkan sporculardan Aylin Melisa Abalı 63 kilo yıldız bayanlarda altın madalya, 40 kilo minik bayanlar kategorisinde Simay Kısa da gümüş madalyanın sahibi oldu.


        Minik erkekler 66 kiloda Ardacan Gökgöz beşinci, 66 kilo yıldız erkeklerde İbrahim Yiğit Saraç ise yedinci oldu.



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