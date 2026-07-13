Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş, Sinop'ta coşkuyla karşılandı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş ve üçüncü olan Mustafa Taş ile Kırkpınar Ağası seçilen Ufuk Özünlü, Sinop'ta coşkuyla karşılandı.



Erkan Taş ve Mustafa Taş ile Özünlü için Sinop girişindeki eski otogar önünde davul ve zurnalı karşılama töreni düzenlendi.



Erkan Taş ve Mustafa Taş ile Özünlü'nün yanı sıra karşılamaya gelenler, buradan Sinop Valiliğine kadar yürüdü.



Sinop Valiliği önünde halk oyunları ekibince gösteri gerçekleştirildi.



Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un güreşi çok sevdiğine işaret ederek, "Her köyde bolluk aşında, yağmur duasında, keşkek etkinliğinde güreş var. Böyle ocaklardan, böyle topraklardan bu yiğitlerin doğması tabii ki tesadüf değil." dedi.



Başpehlivan Erkan Taş'ın başarılarının devam etmesini dileyen Özarslan, "Gücü, bileği hep güçlü olsun inşallah. Güzel ahlaklarından, disiplininden, gayretlerinden dolayı gücü daim olsun. Kırkpınar ağamız da çok kazansın, çok çalışsın, çok hayırlarda bulunsun inşallah." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Kırkpınar ağalığı ünvanını kazanarak Sinoplulara gurur yaşatan Ufuk Özünlü'ye de teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Taş ailesi, güreşçi bir ailenin evlatlarıdır. Güreşin içerisinden geliyorlar. Biraz önce Mustafa Taş'ın söylediği gibi, yaşları genç daha. Allah'ın izniyle Kırkpınar'da ve daha sonra ne kadar çayır, ne kadar meydan varsa yiğitliklerini gösterecekler. Güreşte memleketimize, Sinoplulara bu gururu yaşatacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız da güreşlerin hemen arkasından hem sosyal medya hesaplarından hem de bizzat başpehlivanımıza arayarak tebriklerini iletti. İnşallah fırsat olursa güreş ağamız ve pehlivanlarımızı Cumhurbaşkanımızla en kısa sürede buluşturmak için üzerimize düşeni yapacağız."



Erkan Taş da Tarih Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık nasip olduğunu dile getirerek, "Daha önce 2022 yılında abim altın kemeri getirmişti. Bugün de bana getirmek nasip oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda birlikte güreş yapıp, kemeri birlikte getirmek nasip olur. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız, başarımıza, sevincimize ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ufuk Özünlü de meselenin mevki makam sahibi, kemer sahibi olmak olmadığını anlatarak, "Bütün mesele gönüllerde iz bırakmak. İnşallah Rabb'im bize er meydanındaki gibi gönül meydanlarında da iz bırakmayı nasip eder. Sinoplular olarak birbirimizle ayrışmadan, safları sık tutarak bir bayram günü kutlayalım. Bugün bizim bayramımız olsun." dedi.



Vali Özarslan, daha sonra Erkan Taş, Mustafa Taş, Özünlü ile Kırkpınar'da derece alan diğer güreşçilere teşekkür belgesi verdi.



Programa Erkan Taş'ın annesi Hacer ve babası Hüseyin Taş ile Kırkpınar'da cazgırlık yapan Emin Ger de katıldı.



