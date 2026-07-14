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        Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş görevine başladı

        Sinop'ta Saraydüzü Kaymakamlığına atanan Birkan Göktaş, ilçeye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş görevine başladı

        Sinop'ta Saraydüzü Kaymakamlığına atanan Birkan Göktaş, ilçeye geldi.


        Kaymakamlık önünde düzenlenen törenin ardından görevine Göktaş, görevine başladı.


        Göktaş, ilçedeki kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir şekilde sürdürülmesi için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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