Sinop TSO Başkanı Akbaş gazetecilerle bir araya geldi

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen akreditasyon sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu oda olarak "5 Yıldızlı Akredite Oda" unvanını almaya hak kazandıklarını söyledi.



Akbaş, TSO binasında düzenlediği basın toplantısında oda çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



5 yıldızlı akreditasyon belgesinin yalnızca bir ödül olmadığını vurgulayan Akbaş, "Bu unvan üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin, kurumsal yönetim anlayışımızın, şeffaflığımızın ve sürekli gelişim hedefimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tescilidir. Bu başarı yalnızca odamızın değil, Sinop iş dünyasının ve ilimizin ortak başarısıdır." dedi.



Göreve geldikleri 2018 yılında oda olarak 980 aktif üyeye sahip olduklarını belirten Akbaş, bugün bu sayının 1866'ya ulaştığını dile getirdi.



Sinop TSO'nun yüzde 87 aktif üye oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğunu da aktaran Akbaş, bunun üyelerle güçlü bağ kurduklarının göstergesi olduğunu kaydetti.



Akbaş, yeni TSO hizmet binası yapımı için arsa alımı işlemlerini de tamamladıklarını ifade ederek, binanın 2027 yılında projelendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Son dört yılda başarılı ve ihtiyaç sahibi 115 öğrenciye yaklaşık 1,5 milyon lira burs verdiklerini belirten Akbaş, halihazırda 47 öğrenciye de burs vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.













