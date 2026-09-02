Sinop yarı maraton koşusuna ev sahipliği yapacak
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, yarı maraton koşusu organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, yarı maraton koşusu organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kentte ilk kez Valilik koordinesinde, Sinop Eğitim Vakfı (SEV) ve paydaş kurumlar işbirliğiyle düzenlenecek organizasyona çok sayıda sporcunun katılım sağlaması bekleniyor.
4 Ekim'de Hamsilos Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek yarışlara, şu ana kadar 322 maraton sporcusunun başvuruda bulunduğu bildirildi.
Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Sinop'un yeşille mavinin kucaklaştığı en özel şehirlerden biri olduğunu söyledi.
Sinop'un, spor organizasyonlarının yapılması için de eşsiz bir ortama sahip olduğunu vurgulayan Özarslan, "Yeşilin ve mavinin kucaklaştığı, eşsiz doğası ve binlerce yıllık tarihiyle Sinop, spor organizasyonları için çok özel bir şehir. 4 Ekim 2026 günü kentimizde ilk kez düzenlenecek SEV yarı maraton koşusuna bugüne kadar farklı illerimizden 322 sporcumuz başvurdu. Başvurular 3 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Sayısının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Özarslan, organizasyonun kentin doğa ve tarih turizmine önemli katkılar sunacağını da sözlerine ekledi.
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