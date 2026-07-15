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        Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" ziyarete açıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'ndeki anma merkezinin açılışında, 15 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına kararlılıkla sahip çıktığı kutlu bir direnişin adı olduğunu söyledi.

        15 Temmuz 2016 gecesi tarihlerinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Özarslan, "O gün milletimiz tek yürek, tek vücut oldu. Bayrağına, devletine ve geleceğine sahip çıktı. İşte 15 Temmuz'un en büyük mesajı budur. Bugün bizlere düşen ortak hafızamızın bir parçası olan bu ruhu yaşatmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek, demokrasimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü, daha huzurlu bir Türkiye bırakmaktır." dedi.

        Geçmişi unutmamanın, yaşanan acıları ve kazanılan zaferleri gelecek nesillere doğru şekilde aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi, geçmişimizi unutturmayan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir hafıza mekanıdır. Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve milli iradesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum."

        Daha sonra katılımcılarla anma merkezini gezen Özarslan, 15 Temmuz şehitleri panosu önüne karanfil bıraktı.

        Özarslan, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi başlangıcı ve bastırılmasıyla ilgili sunumu izledi, anı defterini imzaladı.

        Anma merkezinde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisi, İl Müftülüğü kitap standı, 15 Temmuz şehitleri panosu bulunuyor, sinevizyon gösterimi yapılıyor.

        Merkez, 17 Temmuz'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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