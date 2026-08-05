Sinop'ta 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın tanıtımı yapıldı

Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" tanıtım toplantısı yapıldı.



Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) kapsamında eş finanse edilen programa ilişkin başvuru şartları, destek tutarları, değerlendirme kriterleri ve proje hazırlık süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.



Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerden ibaret olmadığını söyledi.



Sosyal gelişimin de en az ekonomik kalkınma kadar önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:



"Devletimiz ve Avrupa Birliği'nin sağladığı bu destekler, toplum yararına çalışan dernekler, kooperatifler ve sosyal girişimlerin güçlenmesi açısından önemli bir fırsattır. Buradaki temel amaç bireysel kazanç değil, toplumsal fayda üretmektir. İmece kültürümüzü günümüz şartlarına uygun projelerle yeniden güçlendirmemiz gerekiyor."



Özarslan, kadın kooperatifleri, dernekler, birlikler ve sosyal girişimlerin destek programından en iyi şekilde yararlanmaları gerektiğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarını proje hazırlamaya davet etti.



KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ise program kapsamında bölgeye 39 milyon liralık kaynak kazandırıldığını dile getirdi.



Programın sosyal kalkınma sürecinde kilit rolü olan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesini amaç edindiğini anlatan Eraslan, şunları kaydetti:



"Bu mali destek programımızla sivil toplum kuruluşlarımız sosyal girişimcilik yaklaşımıyla güçlendirilecektir. STK'larımızın gelir getirici ve sosyal etki odaklı yeni iş modelleri benimsemelerine bu sayede ekonomik sürdürülebilirliklerini artırmaya çalışacağız. Sosyal girişimciliği bir iş yapma biçiminin yanında toplumsal dönüşüm hareketi olarak değerlendiriyoruz. Uygun başvuru sahiplerimiz kooperatifler, birlikler, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerimiz olacaktır. Proje başına azami 3 milyon lira ve yüzde 90 oranında bir hibe tutarımız olacak."

