        Sinop Haberleri Sinop'ta ayı saldırısında 21 koyun telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuz köyünde yaşayan Şaziment Köstek, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için meraya çıkardı.

        Öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için yeniden meraya giden Köstek, ayının saldırısına uğrayan 21 koyununun telef olduğunu gördü.

        Yaşadığı zarar nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Köstek, yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

