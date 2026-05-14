Sinop'ta ayı saldırısında 21 koyun telef oldu
Sinop'un Türkeli ilçesinde ayının saldırdığı 21 koyun telef oldu.
Giriş: 14.05.2026 - 15:05
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuz köyünde yaşayan Şaziment Köstek, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için meraya çıkardı.
Öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için yeniden meraya giden Köstek, ayının saldırısına uğrayan 21 koyununun telef olduğunu gördü.
Yaşadığı zarar nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Köstek, yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.
