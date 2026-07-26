Sinop'ta bir binanın istinat duvarı çöktü

Sinop'un Gerze ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.



Cumhuriyet Mahallesi Kiren Caddesi'nde, yanında inşaat çalışması yürütülen beş katlı bir apartmanın istinat duvarı yağmurun ardından çöktü.



Mahalle sakinleri, inşaat alanında yürütülen kazı çalışmalarının istinat duvarına yakın noktada gerçekleştirildiğini, çökmenin bu durumla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.



Vatandaşlar, olayın ardından yetkililere ihbarda bulunduklarını belirterek bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve teknik inceleme yapılmasını talep etti.







