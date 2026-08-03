Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri sürüyor

        Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri sürüyor

        Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik geçen ay yapılan denetimlerde, 16 firmaya 63 bin 568 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri sürüyor

        Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik geçen ay yapılan denetimlerde, 16 firmaya 63 bin 568 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

        Açıklamada, bu kapsamda temmuz ayında İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 145 firmada denetim yapıldığı, söz konusu denetimler sırasında ihlal gerçekleştirdikleri tespit edilen 16 firmaya 63 bin 568 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        Sazlı Akbaş güreşleri coşkuyla tamamlandı
        Sazlı Akbaş güreşleri coşkuyla tamamlandı
        Sinop'ta iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Sinop'ta iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Sinop'ta vatandaşlar kamu hizmetlerini değerlendirdi
        Sinop'ta vatandaşlar kamu hizmetlerini değerlendirdi
        Sinop'ta fahiş fiyat denetimi
        Sinop'ta fahiş fiyat denetimi
        Sinop'ta seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi
        Boyabat'ta elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı
        Boyabat'ta elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı