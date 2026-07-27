Sinop'ta gençler yaz tatilinde gitar kursuna ilgi gösteriyor
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Meydankapı Genç Ofis'te düzenlenen gitar kursu, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor.
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Meydankapı Genç Ofis'te düzenlenen gitar kursu, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor.
Sinop Gençlik Merkezi Müdürü Şule Kayaçal, merkezin haftanın 7 günü hizmet verdiğini belirterek, yaz döneminde 8-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik resim, bağlama, piyano, gitar, akıl ve zeka oyunları, çocuk korosu, İngilizce ve hızlı okuma gibi kurslar düzenlediklerini söyledi.
Yaklaşık 150 öğrencinin 7 eğitmen eşliğinde kurslara katıldığını ifade eden Kayaçal, Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen faaliyetler arasında gitar kursunun öne çıktığını belirtti.
Kayaçal, gitar öğretmeni Mertkan Alabaş'ın verdiği eğitimlere 8-15 yaş grubundan 40 öğrencinin katıldığını aktararak, kursun çocukların hem müzik becerilerini geliştirdiğini hem de sosyalleşmelerine katkı sağladığını kaydetti.
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