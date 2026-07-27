Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta gençler yaz tatilinde gitar kursuna ilgi gösteriyor

        Sinop'ta gençler yaz tatilinde gitar kursuna ilgi gösteriyor

        Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Meydankapı Genç Ofis'te düzenlenen gitar kursu, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Sinop'ta gençler yaz tatilinde gitar kursuna ilgi gösteriyor

        Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Meydankapı Genç Ofis'te düzenlenen gitar kursu, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor.

        Sinop Gençlik Merkezi Müdürü Şule Kayaçal, merkezin haftanın 7 günü hizmet verdiğini belirterek, yaz döneminde 8-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik resim, bağlama, piyano, gitar, akıl ve zeka oyunları, çocuk korosu, İngilizce ve hızlı okuma gibi kurslar düzenlediklerini söyledi.

        Yaklaşık 150 öğrencinin 7 eğitmen eşliğinde kurslara katıldığını ifade eden Kayaçal, Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen faaliyetler arasında gitar kursunun öne çıktığını belirtti.

        Kayaçal, gitar öğretmeni Mertkan Alabaş'ın verdiği eğitimlere 8-15 yaş grubundan 40 öğrencinin katıldığını aktararak, kursun çocukların hem müzik becerilerini geliştirdiğini hem de sosyalleşmelerine katkı sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta yayla şenliği düzenlendi
        Boyabat'ta yayla şenliği düzenlendi
        Sinop'ta kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele
        Sinop'ta kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele
        Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi
        Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi
        Boyabat'ta köy çocuklarına yeni oyun parkı
        Boyabat'ta köy çocuklarına yeni oyun parkı
        Türkeli'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları doğaya salındı
        Türkeli'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları doğaya salındı
        Sinop'ta eski hastane binasının yıkımına başlandı
        Sinop'ta eski hastane binasının yıkımına başlandı