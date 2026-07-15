Sinop'ta karavan ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Muharrem D. idaresindeki 57 ABD 185 plakalı karavan ile Emir Efe Ü. yönetimindeki 57 ACM 134 plakalı motosiklet, Türkeli-Ayancık kara yolunun Gemiyanı Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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