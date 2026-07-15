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        Sinop'ta karavan ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Sinop'ta karavan ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Muharrem D. idaresindeki 57 ABD 185 plakalı karavan ile Emir Efe Ü. yönetimindeki 57 ACM 134 plakalı motosiklet, Türkeli-Ayancık kara yolunun Gemiyanı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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