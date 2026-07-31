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        Sinop'ta kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Sinop'ta kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde H.G'ye ait koyun sürüsüne gece saatlerinde 3 kurt saldırdı.

        Saldırıda sürüdeki 15 koyundan 3'ü telef olurken, 12 koyun ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. Yaralı koyunların tedavisine veteriner hekimler tarafından başlandı.

        Saldırıda büyük çapta maddi zarara uğradığını belirten sürü sahibi H.G, yetkililerden zararının karşılanması için destek istedi.

        Bölge sakinleri ise son dönemde kurtların yerleşim alanlarının yakınlarına kadar indiğini ifade ederek, benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alınmasını talep etti.

        Olayla ilgili yetkililerin başlattığı inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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