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        Sinop'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Sinop'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Umut K. idaresindeki 34 FB 9925 plakalı minibüs, Türkeli-Ayancık kara yolunun Gemiyanı Mahallesi mevkisinde Alaattin E. yönetimindeki 06 FUS 494 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Alaattin E. ile araçlarda bulunan E.Ç, K.E. ve T.S.E. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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