Sinop'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Umut K. idaresindeki 34 FB 9925 plakalı minibüs, Türkeli-Ayancık kara yolunun Gemiyanı Mahallesi mevkisinde Alaattin E. yönetimindeki 06 FUS 494 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Alaattin E. ile araçlarda bulunan E.Ç, K.E. ve T.S.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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