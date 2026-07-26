Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sinop'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. D.Ç. (38) idaresindeki 34 FYL 353 plakalı otomobil, Enver Bahadır Caddesi'nden Ormancı Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.G'ye (67) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan adam, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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