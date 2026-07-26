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        Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Sinop'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Sinop'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        D.Ç. (38) idaresindeki 34 FYL 353 plakalı otomobil, Enver Bahadır Caddesi'nden Ormancı Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.G'ye (67) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan adam, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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