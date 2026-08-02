Sinop'ta seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi. K.Y. idaresindeki 34 ARZ 92 plakalı cipin motor bölümünden Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Gündoğdu köyü mevkisinde seyir halindeyken alev almaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.