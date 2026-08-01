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        Sinop'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Sinop'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        M.Ş. idaresindeki 34 FC 5395 plakalı otomobilin motor bölümünden Satı köyü mevkisinde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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