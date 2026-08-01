Sinop'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. M.Ş. idaresindeki 34 FC 5395 plakalı otomobilin motor bölümünden Satı köyü mevkisinde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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