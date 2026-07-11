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        Sinop'ta üreticiler buğday tarlalarında yoğun mesai harcıyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde üreticiler, buğday hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Sinop'ta üreticiler buğday tarlalarında yoğun mesai harcıyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde üreticiler, buğday hasadına başladı.



        İlçeye bağlı Yeşiloba köyünde yaşayan çiftçi İmdat Demirel, yaklaşık 13 dönümlük alanda yetiştirilen buğdayda bu yıl 5 tona yakın ürün elde edilmesi bekliyor.


        Aile işletmesi olarak uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Demirel, yaklaşık 30 dönüm arazide buğday, arpa ve mısır üretimi yaptıklarını, bu günlerde ise buğday hasadını sürdürdüklerini söyledi.

        Bu yıl etkili olan yağışların verimi artırdığını vurgulayan Demirel, "Yağışların zamanında ve yeterli olması sayesinde verimli bir sezon geçiriyoruz. Hasat ettiğimiz ürünleri kendi işletmemizde değerlendiriyoruz. Samanı hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacında kullanıyoruz. Buğdayın bir kısmını keşkeklik olarak ayırıyoruz. Kalan kısmını ise hayvanlarımız için yem olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Günün ilk ışıklarıyla çalışmaya başladıklarını dile getiren Demirel, "Sabah saat 06.00 civarında kalkıyoruz. Önce hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Ardından tarladaki işimize geçiyoruz. Buğday zamanı buğdayı, mısır zamanı mısırı hasat ediyoruz. Aile işletmesi olarak üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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