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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 23:20 Güncelleme:
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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