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        Sinop'ta Vali Özarslan, Türkeli ilçesini ziyaret etti

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Sinop'ta Vali Özarslan, Türkeli ilçesini ziyaret etti

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Özarslan, ilçede ilk olarak Türkeli Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Burada Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir'den ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Özarslan, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personele görevlerinde başarılar diledi.

        Ardından yapımı süren Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunan Özarslan, daha sonra trafo merkezini ziyaret etti.

        Yapım çalışmaları devam eden Düzler-Celaller grup yolunda da incelemelerde bulunan Özarslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, emniyet personeli ile bir araya geldi.

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