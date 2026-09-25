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        Uluslararası Sinop Bienali başladı

        Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Uluslararası Sinop Bienali başladı

        Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) başladı.

        İlk kez 2006 yılında düzenlenen Sinopale'de farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserleri, eski askeri gazino binasında sanatseverlerle buluştu. Sanatçılar, Sinoplu zanaatkarlarla birlikte eser de üretti.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bienalin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın halkla buluşmasının ve toplumun gelişimine katkı sunmasının önem taşıdığını söyledi.

        ​ Sinop'ta 10'uncusu düzenlenen sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özarslan, "Bu yılın mottosu olan, 'Karada akıl yürür, denizde sezgi' cümlesinden hareketle bilim hakikate doğru bir yolculuktur. İnsanlığın ve medeniyetin ilerlemesi için bu gereklidir. Sanat, olandan olması gerekene doğru bir hedeftir. İyinin de iyisi, güzelin de güzeli, medeniyetin de daha medeniyeti vardır. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki organizasyonu yapmak, birleştirmek medeniyetin ve insanlığın gelişimini sağlar." dedi.

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        ​​Organizasyondaki dernek başkanları ve sanatçıların, "Sanatın sanat için değil, sokaklar için, caddeler için, bütün halk için olması gerektiği" görüşüne katıldığını aktaran Özarslan, "Sanatçıların derin duyuş ve sezgileri var, bizden çok ilerideler. Bu kapsamda ​20 yıldır kurumsal bir yapıyla devam eden bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve misafir sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Serginin çocuklara, gençlere ve herkese mutluluk ve farklı görüş açısı getirmesini diliyorum." diye konuştu.

        ​Sinop Bienali Genel Sanat Yönetmeni Melih Görgün ise ​bu yılki serginin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, "Farklı ülkelerden gelen 4 küratör bu etkinlikte görev alıyor. Bienalde Güney Kore'den Venezuela'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen 24 sanatçı yer alıyor." ifadesini kullandı.

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        Sanatçıların, "Karada akıl yürür, denizde sezgi" başlığı üzerinden şehir hikayeleri, kendi geliştirdikleri anlatılar ve malzemelerle yeni bir anlatı misyonu oluşturduğunu belirten Görgün, "Bienalde sanatçılar ürettikleri performans ve şehirdeki insanlarla iletişim kurma çalışmaları, ayrıca çevre, insan ve ekonomik koşulları göz önünde bulunduran, kendine ait eşsiz bir model sunan sürdürülebilir yapı tasarımları oluşturulacak. Halkın ve her küratörün arkasında çok sayıda kişinin katkısıyla bu yoğun katılım gerçekleşti." şeklinde konuştu.

        Açılış törenine Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile davetlilerin katıldığı bienal, 15 Kasım'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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