Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı

Partal, kan bağışının önemine değinerek, "Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı dayanışmaya katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Burada görevli personelle sohbet eden Partal, daha sonra kan bağışında bulundu.

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