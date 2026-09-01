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        Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Kaymakam Partal, İpekyolu Caddesi'nde konuşlanan Türk Kızılay mobil kan bağış aracını ziyaret etti.

        Burada görevli personelle sohbet eden Partal, daha sonra kan bağışında bulundu.

        Partal, kan bağışının önemine değinerek, "Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı dayanışmaya katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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