Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen gencin cesedi bulundu

        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen gencin cesedi bulundu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak'ın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen gencin cesedi bulundu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak'ın cesedi bulundu.

        Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düştükten bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Sak'ın düştüğü yerden yaklaşık 300 metre ileride su üstünde bulunan cesedi dronla tespit etti.

        Bulunduğu yerden çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve

        Benzer Haberler

        Habur Çayı'nda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde
        Habur Çayı'nda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde
        Cizre'de yaz Kur'an kurslarına çocuklardan yoğun ilgi
        Cizre'de yaz Kur'an kurslarına çocuklardan yoğun ilgi
        TIR'ın çarptığı yaya, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
        TIR'ın çarptığı yaya, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
        "Huzur buldum" dediği Habur Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları sürüy...
        "Huzur buldum" dediği Habur Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları sürüy...
        Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı
        Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı
        Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendis, askeri helikopterle kurtarıldı
        Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendis, askeri helikopterle kurtarıldı