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        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

        Aksu, il merkezindeki muhtarlar ve basın mehsupları ile hastane inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sivas'a çok farklı alanlarda, çok farklı hizmetleri kazandırmayı başardıklarını belirten Aksu, "İnsan bazen gözüyle görmeden neyin ne olduğunu algılama boyutunda kısır kalıyor. Onun için bugün mahalle muhtarlarımızı, mahalle başkanlarımızı, teşkilat mensuplarımızı ve siz değerli basın mensuplarını burada misafir etmek istedik." dedi.

        Aksu, üç yıldır büyük bir gayretle, mücadeleyle yürütülen projenin artık son aşamasına gelindiğini aktararak, "Çok şükür ilçelerimiz başta olmak üzere, tüm hastanelerimizi yeniledik. Yine birinci basamak sağlık hizmetlerimizde çok önemli mesafeler kat ettik. On üçten fazla yeni aile sağlığı merkezimizi Sivas'a kazandırdık. Ambulans helikopterimizi gelir gelmez ilk etapta hizmete sunduk. Numune Hastanemizde gerek yoğun bakım üniteleri, gerek idari binalarda güzel işler yaptık. Üçüncü derece hizmet veren bir hastaneye dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

        Kendileri için esas Kızıl Elma olarak adlandırdıkları ve üzerinde durdukları bu projenin yeni hastane inşaatı olduğunu anlatan Aksu, şunları kaydetti:

        "Burası sadece Sivas'a değil, bölgeye hitap edebilecek mahiyette bir hastane. Gerek fiziki şartları, gerek ekipmanı, gerek personeliyle esas kızıl elmamız bu proje. İnşallah bu sene sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Yeni hastanemiz, yani bu yapıp bitireceğimiz hastanenin hemen hemen aynı ebatında bir hastane Hatay'da ihale edildi. Şu andaki değeri 15 milyar lira, yani bu hastaneyi biz yeniden yapsak güncel maliyeti 15 milyar lira olacaktı. Bu devasa bir rakam. Sivas'a kazandırılmış en büyük yatırımlardan bir tanesi. Biz sembolik olarak 1071 yataklı diyoruz. Ama bugün istenirse 1300 yatak kapastesine çıkacak. Yani devasa bir hizmetten bahsediyoruz. Ama dediğim gibi insan gözüyle görmeden yerinde müşahede etmeden bunu tam anlayamıyor. Bazen zihnimizde tam oturmuyor. Her şeyimiz Sivas için, işimiz, gücümüz Sivas. Gecemizi gündüzümüz katarak Sivas'a yeni bir şeyler kazandırmak için mücadele ediyoruz."

        İncelemeye, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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