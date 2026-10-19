ASIRLIK MEKTEPLER - Sivas Lisesinin 139 yıllık eğitim serüveni

SERHAT ZAFER - Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün boyunca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan binada 1887 yılında eğitime başlayan Sivas Lisesi, 139 yıldır yeni nesilleri yetiştirmeye devam ediyor.

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