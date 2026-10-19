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        ASIRLIK MEKTEPLER - Sivas Lisesinin 139 yıllık eğitim serüveni

        SERHAT ZAFER - Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün boyunca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan binada 1887 yılında eğitime başlayan Sivas Lisesi, 139 yıldır yeni nesilleri yetiştirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:04 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Sivas Lisesinin 139 yıllık eğitim serüveni

        SERHAT ZAFER - Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün boyunca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan binada 1887 yılında eğitime başlayan Sivas Lisesi, 139 yıldır yeni nesilleri yetiştirmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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