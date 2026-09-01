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        Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 107. yılı törenle kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 107. yılı törenle kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Kayaoğlu, Atatürk'ün ziyaretinin Suşehri tarihinde bir şeref sayfası olarak yer aldığını söyledi.

        Suşehri halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteği Atatürk'ün yakından gördüğünü belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ün Suşehri'ne verdiği değeri anlatan ve bizleri bugün dahi gururlandıran 'Reis-i Cumhur olmasaydım, Yalova'da ya da Suşehri'nde belediye reisi olmak isterdim' sözü bizleri gururlandırmaktadır. Bugün bu sözün söylendiği Suşehri'nde belediye başkanı olarak görev yapmanın gururunu taşıyoruz. Bu gururla, Atatürk'ün hatırasına ve şehrimizin tarihi mirasına sahip çıkarak Suşehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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        Törenin ardından Kayaoğlu, başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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