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        DSP Genel Başkanı Aksakal, Sivas'ta konuştu:

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak bu çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçte artık tek bir kurşunun atılmadığı, tek bir şehit haberinin gelmediği mutlu, müreffeh bir ülkede hep birlikte yaşama azmiyle politikalarımızı, siyasetimizi ve ülkemize hizmet çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 18:52 Güncelleme:
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Sivas'ta konuştu:

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak bu çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçte artık tek bir kurşunun atılmadığı, tek bir şehit haberinin gelmediği mutlu, müreffeh bir ülkede hep birlikte yaşama azmiyle politikalarımızı, siyasetimizi ve ülkemize hizmet çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Partisinin Sivas'ın Gemerek İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Aksakal, buradaki konuşmasında, DSP'nin Atatürk ilkeleriyle yoğrulmuş, Bülent Ecevit'in demokratik sol ışığında 41 yıldır ülkeye ve millete hizmet eden kadim bir parti olduğunu söyledi.


        Siyasetlerinde halk, devlet ve millet için bir çizgi belirlediklerini ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:

        "Türkiye özellikle son dönemde büyük sıkıntılara maruz kalan bölgemizde, küresel emperyalizmin hedeflerine ve topraklarımız üzerindeki niyetlerine karşı büyük bir mücadele veren siyaseti her zaman sahiplenmiştir. Son günlerde de Terörsüz Türkiye doğrultusunda bir yasa çalışması Meclisimize geldi. 47 yıldır süren bir terör belasıyla Türkiye mücadele ediyor. 1999'da 66 milletvekiliyle tek başına iktidar olabilmiş Demokratik Sol Parti, o günkü başbakanımız Bülent Ecevit'in başkanlığında terör örgütü PKK'nın elebaşını Kenya'da yakalayarak getirmiş ve devletin adaletine teslim etmişti. Bugün geldiğimiz noktada özellikle İsrail'den, ABD'den ve bazı Avrupa ülkelerinden destek alan PKK terör örgütü, devletimizin aynı kararlılığı karşısında tüm gücünü yitirmiş, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle mücadele edemeyeceğini anlayarak pes etmiş ve kendini lağvetmiştir."

        Aksakal, bu sürecin toplumsal bütünleşmeyi hayata geçirmenin zamanı olduğunu belirtti.

        Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çeken Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak bu çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçte artık tek bir kurşunun atılmadığı, tek bir şehit haberinin gelmediği mutlu, müreffeh bir ülkede hep birlikte yaşama azmiyle politikalarımızı, siyasetimizi ve ülkemize hizmet çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda Gemerekli yurttaşlarımızın, Çepnili kardeşlerimizin büyük desteğini de arkamızda görüyoruz. Elimizden geldiği kadar da bölgemize her türlü hizmet için çalışmaya devam edeceğiz. Demokratik Sol Parti'nin ak güvercininin kapısı, kanatları tüm Gemerekli halkımıza sonuna kadar açıktır." ifadelerini kullandı.

        Önder Aksakal, 3. Geleneksel Çepni Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği'ne de katıldı.

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