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        Görme yetisini kaybeden "Pamuk" kontak lens sayesinde iyileşecek

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta başka bir köpeğin saldırısı sonucu korneası yırtılan ve görme yetisini kaybeden "Pamuk" isimli köpeğin gözlerine tedavi sürecini hızlandırması amacıyla kontak lens takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Görme yetisini kaybeden "Pamuk" kontak lens sayesinde iyileşecek

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta başka bir köpeğin saldırısı sonucu korneası yırtılan ve görme yetisini kaybeden "Pamuk" isimli köpeğin gözlerine tedavi sürecini hızlandırması amacıyla kontak lens takıldı.

        Eralp Arslan'ın Pekinez ırkı "Pamuk" isimli köpeği, yaklaşık 2 ay önce sokakta başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Korneasında oluşan yırtık nedeniyle görme yetisini kaybeden "Pamuk", sahibi tarafından veteriner hekim İrem Yıldırım Yıldız'a götürüldü.

        Yaklaşık 2 aylık tedavi sürecinin ardından köpeğin gözlerine lens takılmasına karar verildi.

        İstanbul'da bir firma tarafından özel olarak üretilen lenslerine kavuşan "Pamuk"un, bu sayede korneasındaki hasarın iyileşmesi ve tedavi sürecinin hızlanması bekleniyor.

        Veteriner hekim İrem Yıldırım Yıldız, AA muhabirine, “Pamuk”un göz içi kanama şikayetiyle kliniğe getirildiğini söyledi.

        Köpeğin gözü üzerinde çok derin yırtıklar ve kornea üzerinde derin hasarlar bulunduğunu belirten Yıldız, "Yaklaşık 2 aydır tedavimizi devam ettiriyoruz ve şu an yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yeni teknolojiden faydalanmak için güncel bir tedaviye geçiş yapıyoruz. Kontak bandaj lens uygulamasına geçiyoruz. Bu bilinenin aksine görme bozukluğunu gidermek için değil, gözün en dış tabakasındaki korneayı, saydam tabakayı iyileştirmek ve sürecimizi daha da ileriye taşımak adına uyguladığımız bir sistem." diye konuştu.

        - "2 ile 4 hafta arasında belirgin bir iyileşme görmek istiyoruz"

        Yıldız, tek amaçlarının "Pamuk"un daha hızlı sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayarak, lensi kornea üzerine yerleştirdiklerini dile getirdi.

        Uyguladıkları damlaların bu şekilde yüzeyde daha fazla kalacağını ve iyileşme sürecinin daha da ileriye taşınacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

        "İyileşme süreci hayvanımızın türüyle, ırkıyla ve yaşıyla bağlantılı olarak değişiyor. Şu an için öngördüğümüz yaklaşık 2 ile 4 hafta arasında belirgin bir iyileşme görmek istiyoruz. Yaptığımız tedaviyi Türkiye'de uygulayan yerler var, ilk demek doğru olmaz. Teknoloji oldukça ilerledi. Artık birçok şey gelişti ve birçok uygulama yapılıyor. Güncel tedavi yöntemlerini biz de şehrimizde takip ediyoruz ve destekliyoruz. Tedavide kısa sürede dönüş almak için yeni bir teknoloji kullandık, bu teknolojiyle de sürecimizin daha da hızlanacağını, hem onun hayat konforu için hem de hasta sahibimiz için daha güzel ve profesyonel bir süreç olacağını düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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