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        GÜNCELLEME - Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 01:08 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile S.T'nin kullandığı araçta bulunan N.T. (15), S.P. (9), M.D. (37) ve M.P. (37) yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.T, Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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