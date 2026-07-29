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        Şarkışla Alperen Ocaklarında görev değişimi

        Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Şarkışla İlçe Başkanlığına Abdulhakim Demirkaya atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Şarkışla Alperen Ocaklarında görev değişimi

        Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Şarkışla İlçe Başkanlığına Abdulhakim Demirkaya atandı.

        Alperen Ocakları Şarkışla İlçe Başkanı olarak 12 yıldır görev yapan Mehmet Şimşek, düzenlenen törenle görevini Demirkaya'ya devretti.

        Teşkilat binasında düzenlenen devir teslim törenine, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Sivas İl Başkanı Dr. Cengiz Eken, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, BBP Şarkışla İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, BBP Altınyayla İlçe Başkanı Faruk Tokuş ile teşkilat mensupları katıldı.

        Programda konuşan katılımcılar, Şimşek'e 12 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, görevi devralan Abdulhakim Demirkaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

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