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        Sivas merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 zanlı serbest bırakıldı

        Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Sivas merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 zanlı serbest bırakıldı

        Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik Sivas merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce'de operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında, 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 8 dedektör, 2 alan tarama çubuğu ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Zanlılar adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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