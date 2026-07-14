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        Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Uzun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Uzun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şimşek, mesajında, milletin iradesine, demokrasiye, devletin bağımsızlığına ve ülkenin geleceğine yönelen hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsattı.

        O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletin cesareti, feraseti ve kararlı duruşuyla darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurgulayan Şimşek, "Milletimiz, milli iradenin üzerindeki hiçbir gücü kabul etmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Vatanımızın dört bir yanında meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız hiçbir tereddüt göstermeden ülkesine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmış, birlik ve beraberlik içerisinde tarihi bir direniş ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

        Şimşek, milletin canı pahasına sergilediği bu onurlu duruşun, yalnızca o geceyi aydınlatan bir mücadele olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan büyük bir demokrasi ve vatan sevgisi mirası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aradan geçen 10 yıl, 15 Temmuz gecesi ortaya konulan cesareti, fedakarlığı ve dayanışma ruhunu unutturmamış, aksine bu büyük mücadelenin milli hafızamızdaki yerini daha da güçlendirmiştir. Şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla yazılan 15 Temmuz destanı milletimizin söz konusu vatan olduğunda nasıl kenetlendiğinin, farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak değerleri etrafında nasıl birleştiğinin en anlamlı örneklerinden biri olmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev 15 Temmuz'un taşıdığı birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutmak, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmak, toplumsal huzurumuzu ve kardeşliğimizi korumaktır. Aynı zamanda bu tarihi gecede yaşananları, milletimizin ortaya koyduğu mücadeleyi ve kahramanlarımızın fedakarlıklarını gelecek nesillere doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise mesajında, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkılarak tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atıldığını belirtti.

        Hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen, canı pahasına vatanını savunan kahraman milletin eşsiz direnişi sayesinde bertaraf edildiğine dikkati çeken Uzun, "O karanlık gecede kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız tek yürek olmuş, bayrağına, ezanına, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır" ifadesini kullandı.

        Uzun, aradan geçen 10 yıla rağmen o gece gösterilen cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisinin hafızalardaki yerini koruduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


        "Bizlere düşen görev şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, demokrasimizi her şartta korumak ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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