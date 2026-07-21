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        Sivas Valisi Şimşek'ten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek'ten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ı makamında ziyaret eden Şimşek, daha sonra müdürlük bünyesindeki birimleri gezerek çalışanlarla sohbet etti, görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına başkanlık eden Şimşek'e, kent genelinde sunulan hizmetler, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

        Şimşek, ziyaretin ardından evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

        Aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirten Şimşek, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin önem taşıdığını ifade etti.

        Programa katılan çiftlerle sohbet eden Şimşek, çiftlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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