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        Sivas'ın "doğal akvaryumu"nda sonbahar renkleri hakim oldu

        Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve su altındaki flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü'nde sonbaharın renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:05 Güncelleme:
        Sivas'ın "doğal akvaryumu"nda sonbahar renkleri hakim oldu

        Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve su altındaki flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü'nde sonbaharın renkleri hakim oldu.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, her mevsim farklı bir doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Gökpınar Gölü, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların turkuaz renkli sulara yansımasıyla seyirlik manzaralar oluşturdu.

        Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen göl, dipten çıkan kaynak suları, yaklaşık 15 metreyi bulan derinliği ve su altındaki doğal zenginlikleriyle dikkati çekiyor.

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        Berraklığı sayesinde göl tabanının rahatlıkla görülebildiği Gökpınar, sonbaharın sıcak renkleriyle birleşen turkuaz mavisi sayesinde adeta doğal bir tabloyu andırıyor.

        Anadolu'nun bozkırında saklı bir cenneti andıran Gökpınar Gölü, çevresindeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve sakin atmosferiyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

        Doğal güzelliğiyle Sivas'ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan göl, özellikle sonbahar aylarında fotoğraf tutkunları için etkileyici manzaralar oluşturuyor.

        Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise "Sonbaharın en güzel tonları, Gökpınar Gölü'nün eşsiz doğasında buluşuyor. Sivas'ımızın her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen bu doğa harikasından herkese huzur, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir hafta diliyoruz. Mutlu haftalar." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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