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        Sivasspor, 1. Lig'de yarın Mardin 1969 Spor'u konuk edecek

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Sivasspor, 1. Lig'de yarın Mardin 1969 Spor'u konuk edecek

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

        Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Mardin 1969 Spor maçı öncesi Clinton Duodu ve Fevzi Yıldırım'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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