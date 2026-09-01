Sivasspor, 1. Lig'de yarın Mardin 1969 Spor'u konuk edecek
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Mardin 1969 Spor maçı öncesi Clinton Duodu ve Fevzi Yıldırım'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
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