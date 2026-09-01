Sivasspor, Aliou Badji ile yollarını ayırdı

Aliou Badji, Sivasspor formasıyla 2'si ligde, 2'si de Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Senegalli forvet, 20'si lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.

Kulübün açıklamasında, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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