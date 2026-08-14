Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları ve dar alan oyunlarının ardından idmanı tamamladı.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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