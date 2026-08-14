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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları ve dar alan oyunlarının ardından idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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