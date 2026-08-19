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        Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Ekenler Beton Sivasspor ile Manisa FK, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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