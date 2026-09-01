Sivasspor, Mardin 1969 maçına hazır
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 01.09.2026 - 20:17 Güncelleme:
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik organizasyonların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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