Sivasspor, Mardin 1969 maçına hazır

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik organizasyonların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

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