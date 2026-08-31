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        Sivasspor, Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Sivasspor, Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve taktik organizasyonların ardından çift kale maç yaptı.

        Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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