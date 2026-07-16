Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den destek çağrısı:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ama bu süreçten daha güçlü çıkabiliriz. Bunun için birlik ve beraberliğimizi daha da üst seviyeye taşımamız gerekiyor." dedi.



Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun bütün kulüplere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



Geçen yıl Sivasspor'u hak ettiği yere tekrar getirebilmek adına bazı planlar yaptıklarını anlatan Taşdemir, o süreçte yaptıkları değerlendirmeler sonrası takımdan ayrıldığını belirtti.



Burak Özçoban'nın kulüp başkanı olarak tekrar göreve geldiğini ifade eden Taşdemir, şöyle devam etti:



"Yönetimimiz oluştu. Kendisi beni arayarak kulübümüzün, takımımızın ve camiamızın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de bu çağrının ardından geldim. İki gündür antrenmanlardayım ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç bu şekilde gelişti. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ama bu süreçten daha güçlü çıkabiliriz. Bunun için birlik ve beraberliğimizi daha da üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Şu anda güçlü bir yönetimimiz oluştu. Transfer tahtamız kapalı, eksiklerimiz var ve bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. İnşallah büyük taraftarlarımızın desteğiyle eksiklerimizi kısa sürede tamamlayıp takımımıza, kulübümüze ve camiamıza yakışan Süper Lig hedefini yeniden taşıyabiliriz."



Bir gazetecinin, "Bu sene hedefiniz nedir?" sorusunu ise Taşdemir, şöyle cevapladı:



"Şu anda adım adım gidiyoruz. Mevcut olan borçlarımızı temizleyebilmeyi hedefliyoruz. Temizleyemezsek borç katlanarak devam ediyor ve olduğu yerde de kalmıyor. Önceliğimiz borcumuzu sıfırlayabilmek. Hedefimiz Sivasspor'un geçmişte olduğu gibi borçsuz bir kulüp olmasını sağlayabilmek. Eğer bu doğrultuda transferi açabilirsek, transferi açtığımızda da doğru oyuncuları takımımıza yerleştirebilirsek play-off potası ve şampiyonluklarla alakalı ciddi söylemlerde bulunabiliriz. Şu an için hedefimiz borçlarımızı en aza indirmek, daha sonra ise transfer tahtamızı açmak. Bunun için bir süreç lazım. İnşallah tüm Sivaslıların desteğiyle Sivasspor'umuzun borçlarını sıfırlarız ve transfer tahtamızı açarız."



Taşdemir, takımda eksik oyuncuların olduğu yönünde yöneltilen soruya da "Emirhan Başyiğit'in geçen yıl bir sakatlığı oldu. Tedavisi devam ediyor. 1-2 güne kadar gelecek. Badji ile alakalı yönetimimiz en doğru şekilde çalışmalarını yürütüyor. Eğer belli bir noktaya varabilirsek Badji önümüzdeki sene aramızda olmayacak. Kimpioka da aslında idmanlara çıkıyordu, bugün yine kendisi ile bir görüşme oldu. Yarın daha net bir şey söyleyebilirim. Belki de kendisiyle bir yol ayrım yaşayabiliriz. Adımları atarken dikkat ediyoruz. Çünkü 2-3 tane transfer yasağı dosyamız var. Daha fazla dosya açılsın istemiyoruz. Yabancı oyuncularla ilgili sıkıntıların tamiri çok zor oluyor." şeklinde cevap verdi.









- Antrenman



Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunları ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

