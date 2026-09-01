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        Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti

        Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti

        Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti.

        Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Davul, zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti.

        Üzerinde "Milli Mücadele'nin 107. yılı" yazılı tişörtler giyen vatandaşlar halay sırasında güzel görüntüler oluşturdu.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.

        Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünü, onun ruhuna yakışır şekilde kutlamış olacağız. 4 Eylül, sadece Sivas için değil, tüm ülkemiz için önemli bir tarih. Milli Mücadelemizin yol haritası Sivas’ta belirlendi. Sivas Kongresi’nde çok önemli kararlar alındı. Sivas, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı şehir. Bu özel günümüzü en güzel şekilde kutluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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