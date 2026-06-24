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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Sivas'ta motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 02:08 Güncelleme:
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Sivas'ta motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 23 Haziran'daki kazada ağır yaralanan İsmail Mete Gelöz (19), tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Aynı kazada ağır yaralanan M.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        M.A. (20) yönetimindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, kazada M.A. ile motosiklette bulunan İsmail Mete Gelöz yola savrularak karşı şeritten gelen T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı otomobile çarpmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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