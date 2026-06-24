Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Sivas'ta motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 23 Haziran'daki kazada ağır yaralanan İsmail Mete Gelöz (19), tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan M.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. M.A. (20) yönetimindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, kazada M.A. ile motosiklette bulunan İsmail Mete Gelöz yola savrularak karşı şeritten gelen T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı otomobile çarpmıştı.

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