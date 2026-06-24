Sivas'ta bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 24.06.2026 - 03:00 Güncelleme:
Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada A.T.A. E.A, T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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