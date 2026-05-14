        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta çobanların suyla kaplanan meralarda zorlu mesaisi sürüyor

        Sivas'ın Hafik ve Zara ilçelerinde çobanlar, yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle adeta göle dönen meralarda hayvanlarını güçlükle otlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Hafik merkez ve Yarhisar köyü ile Zara'nın Canova köyü mevkisinde meraların çamur ve suyla kaplanması, geçimini hayvancılıkla sağlayan bölge halkı ve çobanlar için çalışma şartlarını zorlaştırdı.


        Balçıkla kaplanan arazide sürülerini otlatmaya çalışan çobanlar, hayvanların hareket kabiliyetinin kısıtlanması nedeniyle yoğun çaba sarf ediyor.

        Hafik ilçe merkezinden Abdulkerim Aydoğan, mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Bu sene yağış çok oldu. Sabah 07.00'de meraya çıkarıyoruz, akşam 19.00-20.00'ye kadar dağdayız. Hayvanları otlatıyoruz." dedi.

        Canova köyünde 10 yıldır hayvancılık yapan ve koyunlarını otlatan Muzaffer Koç ise "Şu anda görünen sular tamamen yağmur ve kar suyu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

