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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Sivas'ta devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        H.A.T. (17) yönetimindeki 34 KHK 754 plakalı motosiklet Gültepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile motosiklette bulunan R.E.Ö. (18) yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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