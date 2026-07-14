Sivas'ta devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. H.A.T. (17) yönetimindeki 34 KHK 754 plakalı motosiklet Gültepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan R.E.Ö. (18) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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