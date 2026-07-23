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        Sivas'ta kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Sivas'ta kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve kimlik belgesi ibraz edemeyen kişi, kendisini C.A. olarak tanıttı.

        Görevli polisin dikkati ve çelişkili beyanlar üzerine inceleme yapan ekipler, bu kişinin gerçek kimliğinin Y.G. olduğunu tespit etti.

        Cezaevinden firar ettiği anlaşılan Y.G'nin çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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