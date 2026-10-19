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        Sivas'ta sis etkili oldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Sivas'ta sis etkili oldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde sis etkili oldu.

        Sivas ile Erzincan'ı birbirine bağlayan D-200 kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Hafik güzergahındaki kıyı şeridinde de sisle birlikte görsel şölen oluştu.

        Bir bölümü yoğun sis tabakası altında kalan ilçede, puslu havanın Kızılırmak vadisiyle bütünleşmesiyle ortaya doğal güzellikler çıktı.

        Hava sıcaklığının da düştüğü ilçede, yer yer kırağı tutan ağaçlar ve nehir yüzeyinde beliren sis kütleleri, bölgedeki manzaraya farklı bir atmosfer kattı.

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        Galeri

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