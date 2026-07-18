Sivas'ta tedavisi tamamlanan yaralı leylek yavrusu yuvasına bırakıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde yaralı halde bulunan leylek yavrusu, tedavisinin ardından tekrar yuvasına bırakıldı.



Bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı leylek yavrusunu alan belediye ekipleri, kuşu tedavi ettirdi.



Ekipler, daha sonra leylek yavrusunun yuvasına ulaştırılması için TEDAŞ ekiplerinden yardım istedi.



Leylek, ekipler tarafından elektrik direği üzerindeki yuvasına konuldu.



Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, leyleklerin uzun yıllardır aynı bölgeye yuva yaptığını söyledi.



Ekiplere teşekkür eden Bulut, "Beldemiz kuruldu kurulalı burada bir leylek yuvası var. Eskiden kara kavak üzerindeydi. 2007-2008 yıllarında ağaç devrilince leyleklerin yuvasız kalmaması için elektrik direği üzerine demir aksamla yeni bir yuva yaptık. Leylekler de burayı benimsedi ve o günden bugüne aynı yuvalarına gelmeye devam ediyorlar." dedi.



