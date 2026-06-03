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        Suşehri'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Suşehri'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.


        Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fikri Çevik yaptı.

        Kursiyerleri kutlayan Kayaoğlu, Sivas'ın gelişen ve büyüyen ilçeleri arasında birinci sırada yer alan Suşehri'nin gelişimine yerel yönetim olarak büyük destek verdiklerini belirtti.


        İlçe Milli Eğitim Müdürü Balcı ise kurs eğitmelerini ve kursiyerleri tebrik etti.

        Halk Eğitim Müdürü Çevik d, tüm kursiyerlere ve eğitmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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